Южно-Сахалинск, 19 апреля, 2016, 02:40 — ИА Регнум. В отношении депутата Городской думы Южно-Сахалинска Юрия Азизова, подозреваемого во взяточничестве, возбуждено новое уголовное дело Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

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По информации ведомства, в период с февраля по апрель 2016 года «обвиняемый через посредников осуществлял действия, направленные на доведение до сведения начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Сахалинской области предложения получить от него незаконное денежное вознаграждение (взятку) в размере 120 тысяч рублей за обеспечение с использованием полномочий, предоставленных тому Должностной инструкцией, комфортных условий своего пребывания под стражей, а именно приобретением в камеру холодильника, телевизора и сотового телефона».

По данному факту в отношении Азизова возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 30 и частью 3 статьи 291 УК РФ (приготовление к даче взятки).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале этого года Юрий Азизов был задержан по подозрению в даче взятки в 10 млн рублей. Предполагается, что указанную сумму депутат отдал за содействие ему в выборной кампании 2014 года.