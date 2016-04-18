Салехард, 19 апреля, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Вертолёт Robinson, следовавший из Республики Коми на остров Белый, пропал в Ямало-ненецком автономно округе. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

.vertolet.ru Вертолёт

По информации ведомства, три вертолёта марки «Робинсон» совершали перелёт из республики Коми на остров Белый, при подлёте к острову ухудшились погодные метеоусловия. Один из вертолётов ушёл на разведку местности, а два других улетели в населённый пунк Саббета. В дальнейшем связь с улетевшим на разведку вертолётом была утеряна.

Известно, что на борту находились три человека. Установлено, что в районе, где пропал вертолёт, в двух километрах находится метеостанция. Около полуночи два человека на двух снегоходах выехали для обследования территории.

Более подробная информация на данный момент уточняется.