Тирасполь, 19 апреля, 2016, 01:47 — ИА Регнум. В столице Приднестровья Тирасполе состоялся учредительный съезд объединения депутатов «За единство с Россией». Как передает корреспондент ИА REGNUM, с инициативой создания структуры ранее выступили сторонники нынешнего президента ПМР Евгения Шевчука — депутаты Верховного совета Приднестровья Олег Хоржан, Андрей Сипченко и Татьяна Туранская.

Ювеналий Коровин. Хлестаков и общество

На съезде с приветственной речью к своим сторонникам обратился и сам президент Шевчук. Он напомнил, что в этом году отмечается десятилетие приднестровского референдума, в ходе которого приднестровцы высказались в поддержку курса на независимость Приднестровья с последующим свободным присоединением к России. «Результаты референдума — это осознанный выбор народа, это консолидирующая площадка для всех политических сил. Единство внешнеполитического ориентирования является важным приоритетом для государства», — сказал Шевчук.

Он напомнил, что итоги приднестровского референдума были «поддержаны» Государственной думой РФ. «Пользуясь настоящей возможностью, хочу поблагодарить высший законодательный орган России в лице находящегося здесь депутата Государственной думы, в лице депутатов, которые поддержали этот съезд, за проявленную тогда и однозначно проявляемую сегодня солидарность с народом Приднестровья», — сказал президент.

Российскую Госдуму, как и отметил Шевчук, на съезде представлял один-единственный депутат — Казбек Тайсаев (КПРФ). Обнародованные приветственные послания к съезду также принадлежат исключительно представителям фракции КПРФ (Иван Мельников, Сергей Гаврилов, Геннадий Зюганов, Владимир Кашин, Леонид Калашников, Дмитрий Новиков), политическим партнером которой в ПМР является лидер Приднестровской компартии Олег Хоржан, выступивший основным инициатором и модератором съезда.

Тем не менее говорить единственный российский депутат-коммунист решил не только от имени себя и своей партии, но от имени всего российского руководства. «От имени президента РФ Владимира Путина, от имени председателя Госдумы Сергея Нарышкина, от имени руководителя народно-патриотических сил России Геннадия Зюганова, — перечислял Тайсаев, — хочу поприветствовать и поблагодарить вас за тот важнейший шаг, который вы сегодня сделали. Сегодня вы стали рядом с Россией и громко сказали, что мы единый братский народ и будем двигаться вперед вместе».

По его словам, судьбы Приднестровья и России схожи не только исторически. «Нам ведь тоже некоторые говорят о том, что Россия — нормальная страна, вы только Путина уберите. Путин у вас плохой, а так все будет нормально, мы вас поддержим, весь мир вас поддержит. Путин плохой. Риторика та же самая. Вы чувствуете? Сегодня позицию Владимира Владимировича в России поддерживает более 80% населения, такой поддержки не было ни у одного президента. И что будет с нашей страной, если мы пойдем по пути тех, которые предлагают нам с ним «разобраться», скажите? То же самое у вас», — уверял представитель КПРФ.

«России сегодня очень тяжело, — продолжил он. — Я коммунист и горжусь этим. И, наверное, первым должен был сегодня критиковать нашу власть. Но хочу вам сказать: по всей внешней политике мы полностью поддерживаем нашего президента, и коммунисты в первую очередь стоят рядом с ним». «Мы полностью поддерживаем внешнюю политику президента Евгения Шевчука. Мы рядом с ним! И эта позиция не только моя, но и всей Российской Федерации», — уверял Тайсаев.

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Он также раскритиковал тех, кто «ставит палки в колеса» Шевчуку. По его словам, в Москве «знают, чем они занимались раньше, кем они были, как они заработали свое состояние и у кого они это все украли». «Или мы с вами забыли, что было 5−10 лет назад? Кто на кого работал и где те люди, которые сегодня выходят перед экранами и клеймят сегодняшнюю власть? Где они были 10 лет назад? Мы же с вами помним», — заявил Тайсаев, добавив затем, что «не знает ни одного олигарха, который бы отказался от своих миллиардов во благо человека труда».

Позже он снова попытался представить себя в роли посланника российского руководства и всей Госдумы. «Сегодня вместе со мной здесь хотели бы быть все члены нашего комитета, подписали командировку только одному мне, потому что идет заседание Государственной думы, принимаются законы. Не смотрите, что из депутатов приехал я один, со мной здесь все 450 депутатов Госдумы», — уверял коммунист.

И пообещал «доложить» о происходящем в Москве. «Самое главное, основной вывод, который мы для себя сделали, то, что я буду докладывать руководству РФ, — ваш курс сегодня поддерживается подавляющим большинством населения Приднестровья. Евгений Васильевич, я считаю, что вам есть, с чем идти к людям», — обратился Тайсаев к Шевчуку. Он также торжественно вручил президенту Шевчуку подарок — часы с портретом Иосифа Сталина.

На форуме попытались выступить и ряд политических оппонентов Евгения Шевчука, в частности депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов и общественник Николай Бучацкий. Однако участники съезда говорить им не дали, заглушив их слова шумом.

Снова взявший слово президент Шевчук заявил, что на все прозвучавшие в последнее время обвинения — «то в измене Родине, то в воровстве денег и так далее» — ответит в рамках специального обращения к народу, которое в настоящее время готовится. «Хочу поблагодарить народ Приднестровья за то, что он проявляет политическую мудрость, не ведется на спекуляции, в сути которых есть реальная борьба за власть. Выдерживая это, мы пройдем все испытания и действительно добьемся нашей цели — быть с единой Россией!» — подвел итог Шевчук.

Итогом работы съезда «За единство с Россией» стало очередное обращение к руководству и парламенту России с призывом «поддержать усилия руководства Приднестровья по расширению двустороннего экономического сотрудничества, а также оказать содействие в организации работы по поэтапному включению Приднестровья в единое экономического пространство Евразийского союза».

«Делегаты призывают руководство и парламент РФ поддержать Приднестровскую Молдавскую Республику в стремлении реализовать итоги референдума 17 сентября 2006 года. Мы едины с Россией!» — подвели итог авторы документа.

Издание РИА «Днестр», комментируя съезд сторонников Шевчука, отметило, что накануне намеченных на декабрь президентских выборов в Тирасполе попытались создать своего рода клон «Единой России». При этом получилась лишь «имитация партии Путина», поскольку за отсутствием реальных единороссов приднестровскому официозу пришлось довольствоваться депутатами от КПРФ.

«В официальных сообщениях пропагандисты приднестровских властей решили не упоминать истинную партийную принадлежность Гаврилова, Зюганова и Мельникова, таким образом из сообщения вышло, что клон единороссов поддержали некие абстрактные депутаты из Москвы», — пишет издание.

Оно также напомнило, что в действительности партия «Единая Россия» является союзником приднестровской партии «Обновление», которая находится в оппозиции к нынешнему президенту и выступает с той самой критикой Шевчука, которую «разоблачал» на съезде его сторонников коммунист Тайсаев.

РИА «Днестр» также отмечает, что, широко «распиарив» вручение Шевчуку часов с изображением Иосифа Сталина, политтехнологи Шевчука поставили в «слегка странное положение» нынешнего президента, который пришел к власти на лозунгах «перемен».

А уже упоминавшийся депутат ВС ПМР Андрей Сафонов заметил, что Евгению Шевчуку куда больше подошли бы часы с изображением Горбачёва, «ибо разрушение СССР очень напоминает по сценарию то, что происходит сейчас с Приднестровьем».