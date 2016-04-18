Минск, 19 апреля, 2016, 01:29 — ИА Регнум. Суд Фрунзенского района Минска 18 апреля приступил к слушаниям уголовного дела по обвинению гражданина Белоруссии Тараса Аватарова в незаконном обороте и контрабанде оружия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

tut.by Белорусский суд

28-летний житель белорусского города Новополоцк Аватаров (такую фамилию он носит с 2011 года) был задержан 25 ноября 2015 года в Минске на железнодорожном вокзале. Как сообщало МВД, он был одет в бронежилет и вёл себя необычно, чем и привлёк внимание милиционеров. У задержанного были изъяты оружие, взрывчатка, флаг запрещёного в России украинского бандформирования «Правый сектор», электронная аппаратура и два паспорта. По информации МВД, белорус прибыл с Украины, имел справку об участии в боевых действиях и оттуда же привёз пистолет, самодельное взрывное устройство и прочие изъятые у него предметы. Пока не ясно, как он смог провезти всё это через две таможни.

Аватарову было предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК Белоруссии (контрабанда) и части 2 статьи 295 УК Белоруссии (незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ).

В процессе предстоит установить, действительно ли обвиняемый вменяем и участвовал ли в карательной операции в Донбассе, о чём свидетельствуют изъятые у него вещественные доказательства.

Напомним, 4 апреля Палата представителей Национального собрания Белоруссии приняла в первом чтении новую Военную доктрину, а также поправки в Уголовный кодекс, которыми вводится уголовная ответственность за экстремизм и участие в военных действиях за рубежом даже в статусе добровольца. По мнению экспертов, поправки приняты под влиянием доносов представителей прозападной оппозиции на своих идейных оппонентов — сторонников общерусского единства, и могут быть использованы для преследований со сторонниками идеи Русского мира.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Минске министр внутренних дел Белоруссии Игорь Шуневич заявил: «У нас есть список лиц, которые, по нашим данным, находятся в зоне вооружённого конфликта на Украине и принимают участие в боевых действиях в той или иной форме, на той или иной стороне конфликта. В списке порядка 140 человек».

Затем, в опубликованном 25 марта интервью начальник ГУБОПиК МВД Белоруссии Николай Карпенков сообщил о 135 уголовных делах, заведённых на граждан Белоруссии, принявших участие в боевых действиях на Украине.

Позже, 5 апреля Шуневич заявил, что все выявленные МВД Белоруссии граждане республики, принявшие участие в боевых действиях в Донбассе, будут «отработаны». По словам главы МВД Белоруссии, две трети белорусских добровольцев воюют на стороне Донецкой и Луганской народных республик. Он заявил, что уже установлены личности 130 граждан Белоруссии, на которых заведено 28 проверок, которыми занимается Следственный комитет. Отметим, пока ни один белорус не осуждён по ст. 133 УК РБ «наёмничество», которую обещал применить к участникам боевых действий в Донбассе Александр Лукашенко.