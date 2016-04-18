Тель-Авив, Израиль, 19 апреля, 2016, 01:07 — ИА Регнум. Один из пострадавших в результате взрыва в автобусе в Иерусалиме имеет двойное гражданство — израильское и российское. Об этом сообщил ТАСС руководитель консульского отдела посольства России в Израиле Руслан Кандауров.

srugim.co.il Иерусалимский автобус

Как передавало ИА REGNUM, 18 апреля на юге Иерусалима в пустом автобусе прогремел взрыв, а затем возник пожар. Пламя перекинулось на другой автобус, оказавшийся рядом, в котором находились люди. В результате 15 человек получили ранения. Состояние одного из пострадавших медики оценивают как крайне тяжелое.

Первоначально в полиции заявили, что причиной инцидента, вероятнее всего, стала техническая неисправность автобуса. Однако позднее стало известно, что во взорвавшемся автобусе были найдены фрагменты взрывного устройства. Правоохранительные органы страны квалифицировали произошедшее как теракт.