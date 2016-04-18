Бразилиа, 19 апреля, 2016, 01:00 — ИА Регнум. Народное движение Patria Grande предупредило о реализации нового «Плана Кондор» в Латинской Америке. В рамках этого плана Соединенные Штаты, при поддержке правых сил, пытаются вернуть контроль над регионом. В качестве примера приводится попытка парламентского переворота в Бразилии. Речь идет о процедуре импичмента президента Дилмы Руссефф. «Империя пытается восстановить контроль над континентом после десятилетий становления левых прогрессивных правительств, возникших в результате напряженной народной борьбы против неолиберализма», указано в обращении Patria Grande к народам Латинской Америки. Авторы воззвания подчеркивают, что уже подготовлена почва, чтобы «перейти в решительное наступление против правительств и народов Венесуэлы, Боливии и Эквадора, начать новый цикл восстановления неолиберальной политики на всем континенте», комментирует Prensa Latina.

Андский кондор

Отметим, что термин Patria Grande был впервые озвучен аргентинским писателем, социалистом Мануэлем Угарте. Эта концепция используется в идеологии левых политических партий современной Латинской Америки.