Лима, 19 апреля, 2016, 00:46 — ИА Регнум. Подвесной дом на дереве Inkaterra в Пуэрто-Мальдонадо (Перу) — не что иное, как отель. Построенный на частной платформе недалеко от самого большого в Латинской Америке подвесного моста природозащитной ассоциации Inkaterra на высоте около двадцати семи метров, этот отель в юго-восточной части Амазонии в Перу предлагает первоклассный сервис и неповторимые впечатления от ночевки в джунглях.

inkaterra.com Домик на дереве

Домик на дереве соединен висячим мостом с подвесной дорогой на высоте 31,4 метра, куда можно сходить на ночную экскурсию. В этом отеле туристы спят среди дикой природы под традиционным для индейского племени чама навесом из пальмовых листьев. Для связи с портье постояльцам выдают рации, сообщает Fresher.ru.

Как ранее писало ИА REGNUM, в Перу в этом году отмечается рост туристов. «Более трехсот тысяч туристов посетило Перу в январе 2016 года. Это на 2,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил министр торговли и туризма Магали Сильва, сообщает El Comercio. Среди них немало поклонников экологического туризма и экстремальных походов в дебри перуанской Амазонии.