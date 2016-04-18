Вашингтон, 19 апреля, 2016, 00:43 — ИА Регнум. Семилетний ребёнок погиб под колёсами одного из автомобилей кортежа постоянного представителя США при ООН Саманты Пауэр на севере Камеруна, передаёт The Washington Post.

Детская игрушка

Трагический инцидент произошёл вблизи города Маруа, где постпред США намеревалась посетить лагерь для беженцев, покинувших свои дома из-за угрозы, исходящей от террористической группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщается, местные жители выстроились в колонну, встречая кортеж Пауэр. Неожиданно ребёнок выбежал на дорогу и попал под колёса входящего в кортеж бронированного джипа.

По информации издания, после инцидента автомобиль остановился, однако служба охраны распорядилась продолжить движение, сочтя место небезопасным.

После инцидента мальчик был госпитализирован, а позднее скончался от полученных травм. Саманта Пауэр позднее встретилась с семьёй погибшего мальчика и выразила свои соболезнования.