Минск, 19 апреля, 2016, 00:11 — ИА Регнум. Александр Лукашенко наградил заместителя генерального секретаря ООН, администратора ПРООН Хелен Кларк и помощника генсека ООН, помощника администратора ПРООН, директора регионального бюро по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу орденом Франциска Скорины, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

ИА REGNUM

Согласно официальному сообщению, основанием для награждения одной из высших наград постсоветской республики стало участие Кларк и Султаноглу в развитии сотрудничества между Белоруссией и ООН по проведению комплексной реабилитации и обеспечению устойчивого развития районов, которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Отметим, что широкая общественность не информирована о заслугах награждённых.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2012 году состоялось скандальное награждение орденом Франциска Сорины российского шоумена Филиппа Киркорова, но что представители белоруской интеллигенции отреагировали преимущественно негативно, а последующие награждения стали поводом для насмешек как над награждавшим, так и над награждаемыми. В октябре 2015 года Лукашенко вручил орден российскому шоумену, уроженцу Белоруссии Виктору Дробышу, ныне занятому продвижением участника «Евровидения» от постсоветской республики.