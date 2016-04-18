Москва, 19 апреля, 2016, 00:06 — ИА Регнум. Группа российских специалистов 18−21 апреля проведёт инспекцию указанного района на территории Болгарии в рамках реализации Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом 18 апреля сообщила в пресс-служба Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Флаг Министерства обороны Российской Федерации

«Инспекция проводится в целях определения масштабов осуществляемой в пределах указанного района уведомляемой военной деятельности, или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению. Площадь такого района будет охватывать около 14 тысяч квадратных километров», — говорится в сообщении.

Как сообщил начальник российского национального Центра, но уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, в ходе инспекции российские специалисты посетят учебные районы и полигоны, получат брифинги о проводимой в указанном районе военной деятельности, информацию о находящихся в указанном районе формированиях и воинских частях болгарских вооруженных сил, а также посетят запланированные Болгарией в период с 19 по 21 апреля войсковые учения.

Согласно информации на официальном сайте Минобороны Болгарии, до 21 апреля на учебном полигоне «Ново село» проходят совместные болгарско-американские учения «Ответный удар 2016». В учениях задействованы более 740 военнослужащих Болгарии и США, а также свыше 140 видов боевой, транспортной и специальной техники.