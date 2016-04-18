Порт-о-Пренс, 18 апреля, 2016, 23:58 — ИА Регнум. Экс-президент Гаити Мишель Мартейи выразил неудовольствие действия временно исполняющего обязанности президента страны Жоселерма Привера. И потребовал уважать джентльменские соглашения, которые были достигнуты между ними. По мнению Мартейи, страна находится под угрозой глубокого кризиса, чего «хотелось бы избежать». Он уверен, что ряд гаитянских политиков «прибегает к трюкам», чтобы помешать проведению второго тура президентских выборов. В результате, «Гаити являет миру печальное зрелище». В свою очередь, ряд сенаторов обвинил Жоселерма Привера в том, что планирует распустить парламент и установить личную диктатуру, сообщает TeleSur.

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Отметим, что глава нового Временного избирательного совета Гаити Леопольд Berlanger объявил, что второй тур президентских выборов в Гаити, намеченных на 24 апреля, не будет проводиться по причине «политических проблем».

Как ранее писало ИА REGNUM. Гаити сейчас возглавляет временно исполняющий обязанности президента страны Жоселерм Привер. Глава Национального собрания Гаити Жоселерм Привер был избран после многочасовых дебатов «временным президентом страны» в феврале 2016 года.