Москва, 18 апреля, 2016, 23:56 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации провел рабочую встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым в преддверии отчета главы правительства перед Государственной думой. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

kremlin.ru Рабочая встреча Владимира Путина с Председателем Правительства Дмитрием Медведевым

Сообщается, что Медведев проинформировал Путина о ключевых позициях доклада правительства, с которым Медведев в соответствии с Конституцией Российской Федерации должен выступить завтра, 19 апреля, перед Государственной думой.

Уточняется, что в своем докладе, Медведев намерен детально проинформировать депутатов Госдумы о деятельности правительства за минувший год. Медведев будет говорить о перспективах работы с учетом имеющихся поручений президента, а также о сложностях, с которыми приходится сталкиваться экономике России.

Напомним, в ходе «Прямой линии», а также в интервью ведущему телепрограммы «Вести в субботу» Сергею Брилеву, президент Путин подчеркнул, что считает работу нынешнего правительства Медведева эффективной. По мнению главы государства, правительство справляется с вызовами.

Стоит отметить, что общественное мнение в этом вопросе расходится с президентским.