Пенза, 18 апреля, 2016, 23:47 — ИА Регнум. Ответственные лица Пензенской области в ходе инспектирования будут сверять график ремонта дорог с реальным положением дел при проверках. По результатам проверок будут готовиться кадровые решения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на губернатора Ивана Белозерцева.

Дорожные работы

В рамках оперативного совещания Белозерцев в очередной раз раскритиковал темпы ремонта дорог в Пензе. «Дорожные бригады работают недостаточно активно. Для ремонта полотна в Пензе привлекаются областные организации, но пока дело идет медленно. Проблема в том, что руководители дорожных служб не хотят платить людям за работу в вечернее время и в выходные, поэтому ремонт растягивается по времени. Эту ситуацию надо исправлять», — считает губернатор.

По его мнению, необходимо контролировать скорость и качество дорожных работ не только в Пензе, но и на территории всей области. Он дал поручение утвердить подробный график работ с указанием сроков ремонта, подрядной организации, обозначением зоны ответственности, согласно которому должностные лица и будут осуществлять проверки.

Напомним, неделей ранее Белозерцев рекомендовал ответственным лицам лично контролировать ремонт дорог на территории региона. Губернатор отметил, что выделенные на ремонт дорог средства — это «народные деньги», и необходимо их расходовать максимально эффективно. Также он призвал дорожные предприятия к исполнению гарантийных обязательств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с началом весны состояние дорог в Пензенской области не раз привлекало внимание губернатора. «Наши водители совершенно справедливо возмущаются их состоянием. Чтобы провести мелко-ямочный ремонт, не надо ждать мая или июня. К устранению ям и выбоин на дорогах нужно активно приступить уже сегодня», — заявлял он.

Неудовлетворительное состояние дорожного полотна в области влияет, в том числе, на рост количества ДТП. Глава регионального управления МВД Юрий Рузляев предлагал создать орган общественного контроля, который бы следил за качеством ремонта дорог и укладки дорожного покрытия.