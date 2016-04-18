Мадрид, 18 апреля, 2016, 23:45 — ИА Регнум. Испанский судья отправил в тюрьму лидера антикоррупционной группы Мигеля Бернада, которому предъявил обвинение в налоговом мошенничестве против принцессы Кристины, пишет ABC News. Бернад вымогал 3 млн евро ($ 3,4 млн) ради того, чтобы он остановил процесс против члена королевской семьи Испании.

theage.com.au За решеткой

В постановлении судьи Сантьяго Педраза говорится, что директор профсоюза Manos Limpias — Мигель Бернад находится под следствием за вымогательство, угрозу и членство в преступной организации.

Бернад и еще один человек, участвующий в предполагаемой схеме вымогательства, приняли участие на закрытых слушаниях в суде. Их заключили в тюрьму из-за опасений, что они могут попытаться скрыться от следствия.