Мехико, 18 апреля, 2016, 23:39 — ИА Регнум. Мехико нужны структурные изменения в общественном транспорте — такова позиция ведущих мексиканских экспертов. По их мнению, именно частный транспорт несет основную угрозу легким столичных жителей. Антонио Суарес, руководитель лаборатории мобильности и инфраструктуры факультета архитектуры Национального автономного университета Мексики, отметил, что 70% населения Мехико перемещается по городу с помощью низкокачественного общественного транспортного средства. А специалисты Центра имени Марио Молина указали, что основным источником загрязнения является транспорт, особенно частные автомобили. Луис Мануэль Герра, президент Института экологической исследовательской помощи, подчеркнул, что одним из основных источников загрязнения являются шестьсот тысяч транспортных средств, которые не отвечают экологическим стандартам, комментирует Economíahoy.mx.

Kurt Bauschardt Транспорт в Мехико

Экологическая ситуация в Мехико такова, что из-за высокого уровня загрязнённости воздуха выхлопными газами над столицей постоянно нависает густое облако смога. На территории города нередки пыльные бури. В марте в Мехико власти объявили о резком ухудшении экологической ситуации и принятии «чрезвычайных мер» по ее улучшению.

Отметим, что в Мехико проживает около девяти миллионов человек, это крупнейший испаноязычный город мира. В пределах агломерации проживают около двадцати одного миллиона человек. Город расположен в межгорной котловине на Мексиканском нагорье, на высоте 2240 метров над уровнем моря.