Тирасполь, 18 апреля, 2016, 23:31 — ИА Регнум. В Москве состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Федеральной таможенной службой России и Государственным таможенным комитетом Приднестровья. Как сообщило приднестровское государственное ИА «Новости Приднестровья», переговоры о подписании документа велись с лета 2014 года.

Вилами на воде писано

Меморандум предусматривает взаимодействие по вопросам классификации товаров и транспортных средств; определения и порядка декларирования таможенной стоимости товаров; применения информационных технологий в области таможенного дела; представления по запросам данных таможенной статистики внешней торговли по отдельным товарным позициям; реализации системы управления рисками. Стороны договорились также по вопросам информационного взаимодействия, борьбе с таможенными правонарушениями и подготовке кадров для таможенных органов Приднестровья.

В МИД ПМР расценивают подписание меморандума как «значительный успех», рассчитывая, что это станет «важным элементом конструкции по обеспечению привилегированного доступа приднестровских товаров на российский рынок».

«Приднестровская сторона ощущает открытость российских партнёрских ведомств, готовность к совместной работе и понимание того факта, что совместный торговый оборот надо расширять (восстанавливать), в том числе применяя творческие нестандартные подходы», — заявил замглавы МИД ПМР Дмитрий Паламарчук.

Он призвал приднестровские предприятия «пользоваться возникшим благодаря позитивному отношению наших российских партнёров «окном возможностей» и завоевывать позиции на российском рынке». «После стабилизации общерегиональной финансово-экономической ситуации это позволит обеспечить интенсивное восстановление и процветание, а также баланс экономических интересов Приднестровья», — сказал дипломат.

«Полагаю, что подписание меморандума является весьма чётким сигналом тем не вполне добросовестным критикам, которые любят рассуждать о том, как бы они работали на российском направлении — сигналом о том, что планомерная, не всегда сенсационная, с нацеленностью на результат работа всегда побеждает пустые выкрики и стандартные благопожелания», — добавил Паламарчук.

Он подчеркнул, что у Приднестровья «есть предложения по подписанию ещё ряда меморандумов, поэтому работа по активизации отношений российско-приднестровского стратегического (для ПМР) партнёрства продолжается».

ИА REGNUM напоминает, что в последние годы власти Приднестровья подписали полтора десятка меморандумов о сотрудничестве с государственными органами РФ, каждый из которых подавался приднестровской дипломатией, как триумфальное достижение.

Вместе с тем, ввиду непризнанности Приднестровья Россией все вводимые Москвой эмбарго в отношении Молдавии автоматически распространялись и на ПМР. А блокада Приднестровья со стороны Молдавии и Украины фактически сводила все приднестровско-российские договоренности к нулю.

То, что все эти меморандумы не работают, признал в конце февраля 2016 года и премьер-министр ПМР Павел Прокудин. Он дал понять, что причиной тому — не только мировой экономический кризис и давление со стороны Молдавии и Украины, но и «стена» российской бюрократии. «Столько подписано меморандумов, но ничего не работает. Потому что в России такая же бюрократическая машина, как и везде. Нужно стену пробивать, быть настойчивее», — сказал Прокудин в эфире «Радио 1».

Стоит отметить, что в последние годы доля России в приднестровском экспорте, несмотря на все разговоры о «евразийской интеграции» ПМР, снизилась до 5−8%, в то время как в соседнюю Молдавию отправляется около 50% приднестровского экспорта, а в ЕС — около трети. Это является как следствием экономического кризиса и блокадных мер со стороны Кишинева и Киева, так и — отсутствия адекватных решений со стороны приднестровских и российских властей по преодолению данной ситуации.

С 1 января 2016 года Приднестровье вошло в Зону свободной торговли Молдавии с ЕС, согласившись на внедрение в течение ближайших двух лет европейских техрегламентов, отмену пошлин на товары из ЕС и усиление взаимодействия с госорганами Молдавии в сфере техрегламентов, фитосанитарного и ветеринарного контроля, сертификации продукции, а также в таможенной и в банковской сферах.