Минск, 18 апреля, 2016, 23:29 — ИА Регнум. Министерство спорта и туризма Белоруссии активно участвует в «белорусизации». Об этом 17 апреля в эфире первого канала государственного телевидения постсоветской республики заявил пресс-секретарь министерства Владимир Нестерович, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

belaruspartisan.org «День вышиванки» в Минске

Нестерович рассказал о проведении чиновниками в 2014 году мероприятия под странным названием «Кубок языка» («Mova Cup»). По его словам, министерство выступило организатором пропагандистской акции, в которой можно усмотреть государственную политику дискриминации русскоязычного большинства граждан. При этом участие в акции приняли представители русофобствующего «Белорусского народного фронта» и «Радио «Свобода», находящегося на содержании правительства США и оказывающего информационное сопровождение деятельности национал-радикалов в Белоруссии и других постсоветских республиках.

«В позапрошлом году мы проводили такую акцию — может, кто и принимал участие в ней, называлась «Мова кап», на базе нашего республиканского центра олимпийской подготовки по лёгкой атлетике. На Калиновского собрались спортсмены, тренеры, спортивные чиновники, и там разные были игры», — рассказал Нестерович.

«Основное условие было участвовать в этом мероприятии — в этот день разговаривать на белорусском языке. Александра Герасименя, Андрей Кравченко, наши знаменитые спортсмены и наши чиновники, и детки разговаривали на белорусском языке. Приехали корреспонденты с радиостанции «Свобода» — они были удивлены, что какая чудесная акция. Можем мы, это объединяет, это было очень интересно. Более того — приехал Винцук Вечерко со своими «вышиванками» и начал продавать — покупали с удовольствием, я сам четыре штуки купил!», — сообщил пресс-секретарь министерства.

Отметим, упомянутый Винцук Вечерко — он же Валентин Вечёрко, сын Григория Вечёрко — помощника первого секретаря КПБ Петра Машерова. Вечёрко представляет собой не столь уж редкий на постсоветском пространстве феномен перерождения детей партийной элиты в антиподов своих отцов. Во время «перестройки» Валентин Вечёрко стал именовать себя «Винцуком» и вступил в движение «Белорусский народный фронт», которое впоследствии раскололось на две ветви, представленные двумя партиями и организациями. Валентин (Винцук) Вечёрко возглавлял «Партию БНФ» в 1999—2007 годах. Продолжателем новой семейной традиции стал его сын — Франтишек (Франак) Вечёрко — бывший лидер организации «Молодёжь БНФ», председатель «Культурной комиссии «Партии БНФ» в период, когда его отец руководил партией, впоследствии сотрудничал с «Радио «Свобода» и польской радиостанцией «Радио «Рация», позиционировал себя как правозащитник, деятель культуры и защитник белорусского языка.

Председатель Белтелерадиокомпании Геннадий Давыдько не остался в стороне от поднятой им темы и заявил, что литовский герб «Погоня» является белорусским «национальным символом». Остальные участники телепередачи «Клуб редакторов» не стали возражать коллеге.

Как сообщало ИА REGNUM, проведение националистического «Дня вышиванки» в 2016 году власти Белоруссии профинансируют из госбюджета в числе прочих официальных мероприятий, реализуемых в рамках политики «белорусизации». Представители госагитпропа Белоруссии уже расписались в симпатиях к «Белорусской народной республике» (провозглашенной в 1918 году самочинным собранием, искавшим протекции у кайзера Вильгельма II) и символике русофобствующих националистов. В частности, главный редактор газеты «Советская Белоруссия» (печатный орган Администрации президента) Павел Якубович заявил, что ему близок лозунг националистов «Жыве Беларусь!», использовавшийся гитлеровскими пособниками во время Холокоста на территории оккупированной БССР.