Вашингтон, 18 апреля, 2016, 23:25 — ИА Регнум. Российский фотожурналист Сергей Пономарев удостоен Пулитцеровской премии в номинации «За новостную фотографию». Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает официальный сайт Пулитцеровской премии.

sergeyponomarev.com Сергей Пономарев

Известно, что вместе с Пономаревым в этой номинации победили Маурисио Лима, Тайлер Хикс и Дэниэл Эттер.

Церемония объявления лауреатов Пулитцеровской премии проходит в Колумбийском университете США. Это сотая по счету церемония.

Пономарев с коллегами работали для газеты The New York Times. Они освещали проблему наплыва беженцев с Ближнего Востока и Северной Африки в Европу.

Стоит отметить, что за серию снимков о тяжелом пути мигрантов в Евросоюз Пономарев уже победил в конкурсе фотографов World Press Photo и был награжден в номинации «Ежедневные новости».