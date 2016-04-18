Вашингтон, 18 апреля, 2016, 22:53 — ИА Регнум. 19 апреля государственный секретарь Джон Керри встретится с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Нью-Йорке, передает Reuters со ссылкой на Госдеп США.

ИА REGNUM

Он намерен обсудить с иранским коллегой реализацию ядерной сделки Ирана, а также региональные проблемы, такие как прекращение гражданской войны в Сирии.

После переговоров с Зарифом Керри посетит Каир для встречи с президентом и министром иностранных дел Египта. Затем госсекретарь отправится в Эр-Рияд, чтобы присоединиться к американскому президенту Бараку Обаме. Они будут принимать участие на саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).