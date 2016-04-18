Москва, 18 апреля, 2016, 22:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Украины Петром Порошенко. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

Сообщается, что лидеры двух стран обсудили урегулирование конфликта в Донбассе, а также текущие моменты двусторонних отношений.

Также Путин и Порошенко обсуждали судьбу украинской диверсантки и депутата Верховной рады Надежды Савченко, которая осуждена в России на 22 года тюрьмы за двойное убийство.

Президенты условились, что к Савченко в ближайшее время будет обеспечен доступ генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону.

Также Путин и Порошенко коснулись вопроса двух российских граждан — Александра Александрова и Евгения Ерофеева, осужденных сегодня судом в Киеве на 14 лет тюрьмы и конфискации имущества. Подробности обсуждения не сообщаются.