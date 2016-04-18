Амстердам, 18 апреля, 2016, 22:41 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Нидерландов Берт Кундерс не исключил отказ его королевства от ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Такое мнение министр высказал в беседе со своими коллегами по Евросоюзу, сообщает сегодня, 18 апреля, «РИА Новости».

ИА REGNUM

Кундерс заявил, что правительство Нидерландов не может ратифицировать соглашение при нынешнем состоянии дел. Большая группа в парламенте просит правительство не ратинироваться соглашение и кабинет вполне может не устоять под давлением.

Глава МИД Нидерландов подчеркнул, что намерен продолжить обсуждение вопроса о ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС в тесном контакте с евросоюзными коллегами. Возможно также и с украинской стороной.

Напомним, в Нидерландах прошел референдум по вопросу ратификации соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом. Большинство проголосовавших выступили против ратификации такого соглашения. По голландскому законодательству результаты референдума носят рекомендательный характер и власти не обязаны их исполнять.

Тем не менее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что мнение голландцев, высказанное на референдуме, не может остаться без внимания. Правительство Нидерландов постарается достичь с другими государствами Евросоюза соглашения по ассоциации с Украиной, чтобы учесть мнение проголосовавших против нее голландцев. Если договорится не получится, Нидерланды будут рекомендовать отказаться от ассоциации.