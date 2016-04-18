Амман, 18 апреля, 2016, 22:37 — ИА Регнум. Иордания отозвала своего посла из Ирана, передает Al-Arabiya.

Кочевник

Возвращение дипломата обусловлено необходимостью проведения консультаций относительно, как говорят власти в Аммане, «вмешательства Тегерана в дела арабских стран».

Иордания — последняя из арабских стран, которая отозвала своего посла из Исламской Республики Иран с тех пор, как резко испортились отношения Саудовской Аравии и ИРИ.

Кроме геополитических разногласий в Сирии и Йемене, где Тегеран поддерживает Башара Асада и хуситов, а Эр-Рияд — сирийскую оппозицию и йеменское правительство, спор переходит и в религиозную плоскость. 2 января 2016 года в Саудовской Аравии был казнен шиитский проповедник Нимр ан-Нимр. В ответ толпа демонстрантов разгромила дипломатическое представительство КСА в Тегеране.