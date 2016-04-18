Санто-Доминго, 18 апреля, 2016, 22:20 — ИА Регнум. 15 мая в Доминиканской республике пройдут всеобщие выборы. На пост президента претендует несколько кандидатов, среди них действующий глава государства — Данило Медина (Доминиканская партия освобождения). Его основной оппонент — предприниматель Луис Абинадер (Современная революционная партия). Для того, что Данило Медина смог пойти на новый президентский срок в стране была изменена конституция.

Miguel Discart Доминикана

Кандидаты в президенты Доминиканской республики от оппозиции, такие, как Гильермо Морено, Пелегрин Кастильо в ходе предвыборной компании подвергают резкой критике налоговую реформу правительства, которая умножит бедность, коррупцию кумовство. Они обращают внимание на то, что уровень государственного долга «является очень тревожным», комментирует Prensa Latina,

Отметим, что. несмотря на длительное нахождение у власти в стране левой партии, 42 процента населения живет за чертой бедности, Официальный уровень безработицы превышает 15 процентов. Доход страна получает от таможенных пошлин, туризма и денежных переводов от эмигрантов, экспорта сахара, кофе и табака, что делает экономику страны зависимой от колебания мировых цен на данные продукты. Основным покупателем и поставщиком остаются США, откуда и идет основной поток туристов в страну, писало ранее ИА REGNUM.