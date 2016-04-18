Санкт-Петербург, 19 апреля, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ сегодня, 19 апреля, провозгласит, следует ли в России исполнять постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) относительно голосования заключенных в местах лишения свободы, сообщает ИА REGNUM.

ksrf.ru Конституционный суд РФ

Постановление ЕСПЧ было вынесено 4 июля 2013 года по делу «Анчугов и Гладков против Российской Федерации», после чего Министерство юстиции РФ обратилось с запросом в КС.

Сергей Анчугов и Владимир Гладков были приговорены за различные преступления к смертной казни, впоследствии замененной на длительные сроки лишения свободы. Отбывая наказание, они не смогли участвовать в выборах в качестве избирателей, на что пожаловались в Европейский суд. ЕСПЧ предложил России обеспечить участие заключенных в выборах посредством политического процесса или путем толкования норм Конституции компетентными органами.

Страсбургский суд полагает, что полное лишение избирательных прав лиц, лишенных свободы, которое оговорено частью 3 статьи 32 Конституции России, противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которую РФ ратифицировала. Европейский суд требует пересмотреть указанное положение Конституции РФ и, например, истолковать его таким образом, чтобы частично предоставить заключенным право голосовать на выборах. Либо иначе решить этот вопрос, на усмотрение национальных властей.

В ходе прошедшего 31 марта 2016 года заседания представители российских институтов власти заявили, что ЕСПЧ превысил свою компетенцию, так как не имеет права толковать национальные конституции суверенных стран. В то же время, член президиума Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Илья Шаблинский предположил, что РФ могла бы дифференцировать подход по отношению к праву голоса заключенных в местах лишения свободы в зависимости от тяжести их преступлений.