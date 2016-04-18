Пенза, 18 апреля, 2016, 22:17 — ИА Регнум. Многие районы Пензы останутся без воды в период с 6.00 мск 19 апреля по 12.00 мск 20 апреля в связи с вводом в эксплуатацию вновь построенного резервуара чистой воды на 6 тыс. кубометров. Параллельно с вводом резервуара специалисты предприятия проведут ряд планово-профилактических работ на сетях водоснабжения, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Воды нет

В частности, планируется заменить 14 задвижек и отремонтировать затворы, что в будущем позволит снизить степень неудобств потребителей при проведении ремонта на сетях или возникновении ЧС.

Воду отключат в 20 микрорайонах и на шести улицах полностью, а также на одной улице частично.

Кроме того, в период отключения в связи с нехваткой мощности насосной станции «Терновский водозабор» возможно снижение давления в 13 микрорайонах и на 18 улицах.

Как пояснил заместитель технического директора по новой технике и инвестициям «Горводоканала» Петр Пивоваров, чтобы включить новый резервуар в действующую схему водоснабжения, ее необходимо отключить, сообщает «Пенза-пресс». По словам Пивоварова, резервуар стоимостью в 57 млн рублей построен на средства жителей по инвестиционной составляющей в тарифе. Его пытались ввести в эксплуатацию в течение 2,5 лет, «но не было возможности». Он заверил, что по звонкам предприятий, школ, детских садов в учреждения будут подвозить техническую воду.

В свою очередь, глава городского управления образования Юрий Голодяев заявил, что образовательные организации в период отключения воды будут работать, сообщает PenzaInform. «Уроки будут сокращены, но их количество не изменится. Всех ребят накормят за счет запасов воды и завтраком, и обедом, только без первого», — отметил он. В детских садах будут работать дежурные группы. Однако родителям рекомендовано при наличии возможности оставить детей дома.