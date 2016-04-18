Ставрополь, 18 апреля, 2016, 22:00 — ИА Регнум.



Флаг партии «Единая Россия»

Число участников праймериз «Единой России» от Ставропольского края выросло до 87, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном отделении партии.

В понедельник, 18 апреля, зарегистрированы19 новых участников предварительного голосования по выдвижению кандидатов от партии «Единая Россия» на выборах в Думу Ставропольского края VI созыва.

Напомним, что в праймериз партии будут участвовать два экс-губернатора региона Валерий Зеренков и Валерий Гаевский. Последний выдвигается в Госдуму РФ от Ставрополья. Зеренков идет на выборы в краевой парламент.

Напомним, 18 сентября 2016 года в Ставропольском крае пройдут федеральная, региональная и местные избирательные кампании. Жителям края предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ, региональных парламентариев, а также участвовать в выборах в органы местного самоуправления в 90 муниципальных образованиях. В том числе, предстоит выбрать законодателей крупных городов региона, включая краевую столицу.