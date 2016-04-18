Женева, Швейцария, 18 апреля, 2016, 21:59 — ИА Регнум. Представитель Высшего комитета по переговорам — главной сирийской оппозиции считает, что непрямые переговоры с правительством президента Башара Асада «зашли в тупик». Его делегация отложила свое участие в переговорах в Женеве, передает Daily Mail.

maurodellaportaraffo.com Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура

В разговоре с корреспондентом Associated Press в Женеве Мохаммед Аллуш, главный переговорщик от ВКП, заявил, что правительство САР якобы неоднократно нарушало февральское соглашение о прекращении огня. Он также обвинил войска Асада в том, что они блокируют гуманитарную помощь в районы под контролем повстанцев.

Аллуш полагает, что правительство Асада продолжает получать помощь от своих союзников — Ирана и России, чтобы поддержать свою военную кампанию. «Все эти мероприятия дают четкое представление о том, что решение в Сирии при присутствии этого режима стало невозможным или мы зашли в тупик», — говорит он.

Ранее ИА REGNUM передавало о том, что спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, как он заявил, убедил оппозиционную делегацию остаться в Швейцарии, чтобы участвовать в «технических дискуссиях» с ним и его командой. Детали своего плана дипломат не уточнил.