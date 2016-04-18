Ташкент, 18 апреля, 2016, 21:44 — ИА Регнум. Износ оборудования на гидроэлектростанциях (ГЭС) Узбекистана составляет до 100%. Об этом сообщает портал Подробно. уз со ссылкой на сотрудника «Узбекэнерго» Дильшода Элмурадова.

Олег Дуболозов Фархадская ГЭС

«Оборудование на станциях эксплуатируются сверх норматива более 30 лет», — заявил Элмурадов в ходе выступления на научно-техническом форуме Green Forum-2016 .

«Узбекэнерго» планирует реализацию 33 новых проектов (стоимостью $9 млрд) по модернизации, техническому и технологическому обновлению производства в период с 2015 по 2019 годы.

«Согласно программе развития гидроэнергетики, по республике предусмотрено модернизация и реконструкция 11 ГЭС, что позволит дополнительно к существующим мощностям вырабатывать 520 млн кВт/ч», отметил чиновник.

По его словам, планируется строительство девяти новых ГЭС, что «позволит дополнительно вырабатывать до 5,25 млрд кВт/ч электроэнергии в год».