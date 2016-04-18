Москва, 18 апреля, 2016, 21:42 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации приостановило деятельность незарегистрированной организации «Меджлис крымско-татарского народа». Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

ИА REGNUM Меджлиса нет

Сообщается, что сегодня в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности, включено общественное объединение «Меджлис крымско-татарского народа».

Данное решение принято на основании решения прокурора Республики Крым о приостановлении деятельности «Меджлиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля прокурор Крыма Наталья Поклонская обратилась в Верховный суд республики с исковым заявлением о признании экстремистской деятельности общественного движения «меджлис крымско-татарского народа». Свое требование Поклонская объяснила деструктивной деятельностью меджлиса и его руководства.

Члены меджлиса участвовали в антиправительственных акциях, массовых беспорядках перед парламентом Крыма 26 февраля 2014 года, в результате которых погибли два человека, более 70 получили ранения. Лидеров меджлиса считают организаторами подрывов опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, в результате чего Украина прекратила поставки электроэнергии в Крым. В федеральный розыск по этому делу объявлен член меджлиса, бывший вице-премьер Крыма Ленур Ислямов. Также российские правоохранительные органы в настоящее время расследуют уголовные дела в отношении депутатов Верховной Рады Украины Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева, обвиняющихся в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Джемилева и Чубарова объявили в международный розыск.