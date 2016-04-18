Банги, 18 апреля, 2016, 21:17 — ИА Регнум. В Центральноафриканской Республике вооруженный боевик застрелил марокканского миротворца, передает Daily Mail.

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Генсек ООН Пан Ги Мун осудил убийство в городе Рафай, находящемся на юго-востоке ЦАР около границы с Демократической Республикой Конго.

«Голубые каски» отвечают на атаки в соседней деревне, проводимые сторонниками т.н. «Господней армией сопротивления», националистической повстанческой группировки, созданной в 1986 году.

Пан Ги Мун призывает кабинет президента ЦАР Фостен-Аршанжа Туадеру привлечь к ответственности убийцу миротворца. Туадера вступил в должность в марте этого года, став первым лидером страны с тех пор, как три года назад повстанцы-мусульмане свергли центральное правительство.