Москва, 18 апреля, 2016, 21:16 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Бараком Хусейном Обамой. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

ИА REGNUM

Сообщается, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.

В ходе разговора Обама и Путин обсудили ситуацию в Сирийской Арабской Республике. Лидеры двух стран подтвердили настрой содействовать закреплению инициированного Россией и США режима прекращения огня в Арабской Республике, а также обеспечения доступа гуманитарной помощи в пострадавшие от войны районы.

Другой темой разговора была Украины. Путин выразил надежду, что Украина начнет наконец предпринимать конкретные меры по осуществлению Минских соглашений.

Также Путин и Обама договорились о расширении совместных действий по урегулированию ситуации в Сирии. При этом Обама поблагодарил Путина за помощь в освобождении пленного американского гражданина в Сирии.

Российский лидер указал Обаме, что в данный момент существует острая необходимость закрыть приграничное сообщение Сирии и Турции. Путин и Обама договорились провести дополнительные мероприятия для повышения оперативности при реагировании на военные действия в зоне сирийского конфликта.

Лидеры двух стран условились и далее наращивать общие усилия на сирийском направлении в том числе по линии спецслужб и оборонных ведомств.