Йошкар-Ола, 18 апреля, 2016, 21:12 — ИА Регнум. В Волжском районе Марий Эл на реке Илеть перевернулась лодка, в которой находились семь человек. В настоящее время найдены тела двух мужчин и двух детей, в возрасте трех и шести лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Николай Дмитриев-Оренбургский. Утопленник в деревне. 1868

По предварительным данным, 16 апреля текущего года в устье реки Илеть в моторной лодке «Казанка» плыли две женщины, трое мужчин и две девочки 3 и 6 и лет. Рулевой не справился с управлением на сложном участке и лодка перевернулась. Одной из женщин удалось выплыть, и она обратилась за помощью.

Поисковые работы продолжаются.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). На сегодняшний день проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств происшествия.