Вологда, 18 апреля, 2016, 20:16 — ИА Регнум. Летчики выполнили по два захода и сбросили 8 бомб общей массой 4 тонны на затор у Приводино в Котласском районе Архангельской области. На земле действиями экипажей руководили авиационные наводчики, которые передавали точные координаты для эффективного поражения ледяного затора. После оценки эффективности применения авиации будет принято решение о дальнейшем использовании бомбардировщиков для ликвидации последствий ледовых заторов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Западном военном округе.

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Какой эффект дал авиаудар выяснили члены оперативного штаба, развернувшегося в Великоустюгском районе, во время облета территории.

«В голове затора начались подвижки льда. Мы проверили работу всех реагирующих подразделений, подрывных команд, оценили работу воздушно-космических сил России. В целом обстановка стабильная, она улучшается. Воздушный удар нашей авиации на территории Архангельской области достиг цели, и у нас начались подвижки льда. Это позволяет нам планировать работу на завтра и дальнейшую перспективу», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM глава МЧС Владимир Пучков.

По словам губернатора Вологодчины Олега Кувшинникова, сейчас группировка сил и средств региона сосредоточена на Демьяновском заторе в Вологодской области.

«Нам необходимо работать по затору, увеличивая количество взрывчатых веществ одноразового закладывания. Они дают максимальный эффект: сразу начинаются подвижки льда», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Кувшинников.

Добавим, что на сегодняшний день группировка сил и средств в Великоустюгском районе увеличена практически в два раза: сейчас на месте работают спасателей 520, более 200 единиц спецтехники. Покой граждан охраняют 260 сотрудников полиции.

По оперативным данным на 19 часов уровень воды в Великом Устюге держится на отметке 915 см. Сейчас в 22 населенных пунктах района в зоне подтопления находятся более 1960 придомовых территорий жилых домов с населением 6126 человек.