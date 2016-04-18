Киев, 18 апреля, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Министерство юстиции Украины получило обращение от украинской диверсантки и депутат Верховной рады Надежды Савченко, осужденной в России на 22 года тюрьмы, с просьбой начать процедуру её возвращения на родину. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко в своем Facebook.

ИА REGNUM Савченко

К своему сообщению Петренко приложил фотографию обращения Савченко, которое датировано 7 апреля.

В своем обращении Савченко требует вернуть её на Украину по «конвенции о выдаче осужденных (1983 год)».

Петренко заявил: «Я сделаю все возможное в соответствии с международными конвенциями для возвращения Надежды домой».

Напомним, Савченко осуждена Донецким городским судом Ростовской области на 22 года тюрьмы за убийство двух российских журналистов ВГТРК — Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в незаконном пересечении российской границы.