Идомени, Греция, 18 апреля, 2016, 20:00 — ИА Регнум. На греческо-македонской границе произошло непродолжительное столкновение между проживающими в лагере для беженцев мигрантами и полицией, передает ABC News. Стычка разразилась из-за того, что один из мигрантов был ранен, предположительно из-за столкновения с полицейским фургоном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Греческий спецназ разогнал десятки протестующих беженцев, которые закидали камнями полицейскую машину в лагере в Идомени, где размещены 10 тысяч мигрантов. Об арестах и пострадавших пока не сообщается.

Греческие власти сообщают о том, что один из сирийцев доставлен с ранениями в госпиталь. О состоянии пострадавшего и точной причине пока неизвестно.

Несмотря на обращение Афин к мигрантам о том, чтобы те последовали в места для их размещения на остальной территории Греции, тысячи беженцев продолжают оставаться в Идомени. Они надеются на открытие границы с Македонией, что позволит им добраться до северных стран Европы.