Ставрополь, 18 апреля, 2016, 19:58 — ИА Регнум.



stavtourism.ru Ставрополье

В Ставропольском крае 21 земельный участок санаторно-курортного назначения площадью 528 га вошли в реестр перспективных земель для вложения инвестиций. Такие результаты инвентаризации земель озвучены в Ессентуках на заседании координационного совета по развитию туристско-рекреационного комплекса Ставропольского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации.

Эти земли составили инвестиционный потенциал Ставрополья. Муниципальные власти городов Кавказских Минеральных Вод должны подготовить здравницы к курортному сезону: навести порядок с несанкционированной торговлей, провести инвентаризацию и усилить контроль за размещением рекламных конструкций.

Вместе с тем, в регионе проводится разработка брендов городов Кавминвод. Студенты Ставропольского краевого училища дизайна подготовили проекты комплексного бренда Кавминвод и бренды отдельных городов, из которых будут выбраны окончательные варианты. Также будет разработан индивидуальный стиль городской рекламы, торговли и малых архитектурных форм.

Ростуризмом одобрен развития туристско-рекреационного кластера «Эко-курорт Кавминводы», в который вошли интересные инвестиционные проекты. Вместе с тем, инвесторы не знакомы с мерами господдержки, предложенными не только краевыми властями, но и муниципалитетами.

В этой связи муниципалитетам предстоит обобщить актуальную для инвесторов информацию.

Напомним, федеральные власти обратили внимание на необходимость развития Кавказских Минеральных Вод. Об этом неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В рамках госпрограммы по развитию СКФО до 2025 года, в том числе, предусмотрено выделение федеральных средств на развитие всероссийской здравницы. Отдельное внимание уделено развитию Кисловодска. правительством РФ утверждена Программа комплексного развития Кисловодска, на котрую будет направлено порядка 150 млрд рублей.

Ключевую роль в возрождении былого величия Кавминвод должен сыграть законопроект «О Кавминводах», нацеленный на сохранение уникального природного комплекса региона и создание бальнеологического медкластера с могопрофильным центром в основе.