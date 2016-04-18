Санкт-Петербург, 18 апреля, 2016, 19:55 — ИА Регнум. В связи с теплой весенней погодой в Ленинградской области раньше обычного активизировались клещи. Санитарные врачи призывают жителей региона к осторожности и профилактическим прививкам.

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За медицинской помощью в связи с укусами клещей в Ленинградской области за неделю с 11 по 17 апреля обратились 84 человека, включая 25 детей. Всего с начала эпидсезона зарегистрировано уже 99 случаев нападения клещей, в том числе на 31 ребенка. При этом за аналогичный период прошлого года укусам клещей подверглись всего 13 человек, включая 3 детей. Об этом сегодня, 18 апреля, ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по 47-му региону.

«Присасывания клещей регистрировались на территориях 14 районов. Больше всего пострадавших на территориях Гатчинского — 17, Всеволожского — 13, Кингисеппского, Лужского — по 12, Сланцевского — 10, Тосненского — 7, Волосовского, Кировского — по 6 человек», — уточнили в надзорном ведомстве.

В связи с укусами экстренную серопрофилактику клещевого энцефалита получили 6 детей. Больных с симптомами и заболеваниями инфекциями, передающимися клещами, пока не зарегистрировано.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала эпидсезона лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» были проведены исследования 57 клещей, снятых с людей. В двух клещах обнаружен возбудитель клещевого вирусного энцефалита и в 15-ти — клещевого боррелиоза.

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области рекомендует гражданам, выезжающим в лес и на дачные участки, обязательно сделать прививки против клещевого энцефалита. По данным ведомства, вакцинацию против энцефалита получили 7328 человек (всего 18,2% от плана), в том числе 1806 детей (8% от плана).

Напомним, как сообщало управление Роспотребнадзора по Ленобласти, за эпидсезон 2015 года (по данным на 17 сентября 2015 года) за медпомощью в связи с укусами клещей в регионе обратились 7461 человек, из них 1682 ребенка. За аналогичный период 2014 года — 4519 человек, включая 976 детей.

По данным Роспотребнадзора, количество пострадавших от укусов клещей в России с начала 2016 года увеличилось до 4 164 человек (включая 1 675 детей), что в три раза превышает прошлогодние показатели. Ранее Роспотребнадзор сообщал, что из-за теплой зимы и ранней весны в России клещи активизируются раньше обычного срока.

В Роспотребнадзоре напомнили, что иксодовые клещи являются переносчиками клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза, клещевого риккетсиоза, эрлихиозов, бабезиоза, анаплазмоза и туляремии. При этом в одном клеще может находиться одновременно несколько видов возбудителей. Самым опасным заболеванием является клещевой энцефалит, при котором возможны летальные исходы и инвалидизация.

На территории Ленобласти широко распространен таежный клещ, пик активности которого наблюдается в мае-июне, и лесной клещ, у которого два пика активности: первый также в мае-июне, второй — в июле-августе. Лесной клещ обитает в основном на территориях Выборгского, Приозерского и Всеволожского районов. Максимальная активность клещей отмечается в конце мая — начале июня, что обычно совпадает с цветением черёмухи.

Клещи предпочитают растительность, которая находится ближе к поверхности земли по соседству с пешеходными дорожками. У взрослых людей чаще всего укусам подвергаются ноги, а также область ягодиц и гениталий. У детей 75% укусов клещей приходится на голову.

Роспотребнадзор подчеркивает необходимость не пренебрегать мерами безопасности: правильно одеваться, выходя на природу, постоянно проводить само‑ и взаимоосмотры, использовать для защиты от клещей репелленты, а также осматривать домашних питомцев, поскольку они тоже могут быть переносчиками клещей.