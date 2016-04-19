Ростов-на-Дону, 19 апреля, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Туристическая привлекательность Ростовской области повышается в геометрической прогрессии. Ежегодно регион посещают более 1 млн туристов, и это далеко не предел. Пример тому — мнение экспертов, согласно которому в 2016 году турпоток на Дон может вырасти на 40%. Кроме того, за год число региональных туроператоров в регионе увеличилось на 10%, передает корреспондент ИА REGNUM 19 апреля.

фото предоставлено пресс-службой главы РО Губернатор Ростовской области Василий Голубев

Высоких результатов удается добиться во многом благодаря событийному туризму. В донском регионе стали уже традиционными и собирают тысячи гостей такие фестивали как «Шолоховская весна», «Воспетая степь», «Донская лоза», «Струны души», «Калининское лето» и многие другие.

Донской край привлекателен не только удивительными природными ландшафтами. Ростовская область — это родина донского казачества. С бытом, традициями и культурой донских казаков приезжают знакомиться сотни гостей из разных уголков планеты. Город Новочеркасск является сегодня столицей не только донского, но и мирового казачества, а древняя столица донцов — станица Старочеркасская (бывший город Черкасск — прим. ИА REGNUM) — радушно встречает участников различных фестивалей, проходящих на ее территории.

«Дон-Батюшка, седая ковылью, терпкая разнотравьем степь. Кто хоть раз видел диких донских мустангов на воле, безграничное море цветущих степных ирисов и тюльпанов, воспетое Чеховым Приазовье, забыть этого не сможет. Увидеть своими глазами обряды и обычаи, быт и нравы людей разных национальностей, — это значит, прикоснуться к уникальной донской культуре и тем истокам, из которых она формировалась», — отметил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ростовская область — родина известных писателей. В их числе — лауреат Нобелевской премии Михаил Шолохов, воспевший тихий Дон в знаменитом романе. Город Таганрог является родиной Антона Чехова и советской актрисы театра и кино Фаины Раневской. Дон подарил миру Виталия Закруткина, Анатолия Калинина, с Ростовской областью связана жизнь Александра Солженицына. На Дону можно даже прикоснуться к истории древней Греции, совершив путешествие в древний город Танаис.

«Буквально каждый хуторок Ростовской области может стать источником вдохновения для первооткрывателей внутреннего туризма. Донская земля — это своеобразная машина времени. Она даёт возможность увидеть места, где Петр I закладывал основу новой России и российского флота. Ощутить ту среду, которая питала творчество писателей, многих известных художников, поэтов, музыкантов, композиторов», — обратил внимание глава региона Василий Голубев.

Стоит отметить, что в Ростовской области развиты деловой, лечебно-оздоровительный, рекреационный, спортивный, водный, событийный туризм. В стадии развития перспективные виды туризма, такие как сельский или эногастрономический. И туризм сегодня по праву считается одним из самых перспективных отраслей экономики.

Одна из задач, которую ставит губернатор, — оказывать всестороннюю поддержку в развитии этого направления. Особенно это важно в преддверии приближающегося чемпионата мира по футболу, который в 2018 году примет и донская земля.

2016 год, как и любой другой год, богат на события. В прошлые выходные Орловский район встретил гостей пятого юбилейного фестиваля экотуризма «Воспетая степь», который принято считать началом туристского сезона. В мае станица Кочетовская станет площадкой для фестиваля «Закруткинская весна», а станица Вешенская — для фестиваля «Шолоховская весна». Станица Романовская в июне соберет бардов со всей России на «Струны души». В августе хутор Пухляковский отметит 100-летие со дня рождения писателя Анатолия Калинина, а Азов станет площадкой для проведения традиционного Всероссийского фестиваля военно-исторических клубов, посвященного Азовскому осадному сидению казаков 1641 года.

И это далеко не весь перечень запланированных мероприятий. Каждый турист сможет выбрать для себя подходящие время, место и событие и насладиться отдыхом, проведенным на донской земле на берегу тихого Дона.