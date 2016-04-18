Симферополь, 18 апреля, 2016, 19:47 — ИА Регнум. Глава Крыма Сергей Аксёнов поддержал предложение главы Следкома Александра Бастрыкина считать экстремизмом отрицание референдума в Крыму. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM Сергей Аксёнов

«Результаты всекрымского референдума не подлежат сомнению. Тот, кто пытается их отвергнуть — лжец и провокатор! Спекуляции на эту тему возмущают и оскорбляют не только подавляющее большинство крымчан, голосовавших за воссоединение с Россией, но и всех граждан нашей страны, которые поддержали наш выбор. Считаю, что подобные спекуляции должны пресекаться — жестко и в рамках закона. Поэтому отрицание итогов исторического референдума о воссоединении Крыма с Россией должно подпадать под понятие экстремистской деятельности», — написал Аксёнов.

По его мнению, искажение фактов истории — как далекой, так и совсем недавней — является «одним из инструментов гибридной войны», которая ведется против России. «Этот инструмент активно используют не только враги нашего Отечества за пределами наших границ, но и представители «пятой колонны» внутри страны», — констатировал глава республики.

Ранее председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин в своей статье в журнале «Коммерсантъ-Власть» предложил отрицание итогов всенародного референдума, прошедшего в 2014 году в Крыму приравнять к экстремистской деятельности. «С учетом места этого акта в системе иерархии ценностных ориентаций российского государства и общества, безусловно, необходима его особая правовая защита, в том числе средствами уголовно-правового воздействия», — написал Бастрыкин.

Как сообщало ИА REGNUM, главу СКР поддержал губернатор Севастополя Сергей Меняйло. «Безусловно, любое искажение этих фактов должно не только осуждаться самим обществом, но и пресекаться в правовом поле. Если для этого необходимы поправки к закону «О противодействии экстремистской деятельности» — этот вопрос стоит проработать!» — озвучил слова губернатора официальный представитель правительства Севастополя Кирилл Москаленко.

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