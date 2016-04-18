Вологда, 18 апреля, 2016, 19:45 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы Российской Федерации продолжают бомбить реки на Русском Севере, забитые льдом. Об этом сегодня, 18 апреля, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в министерстве обороны Российской Федерации.

Минобороны.рф Фронтовой бомбардировщик Су-34 ВКС РФ

Сообщается, что Су-34 ВКС РФ сбросили четыре тонны авиабомб на ледовые заторы, образовавшиеся на реке Сухоне в Вологодской области.

Ранее министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу распорядился оказать помощь в борьбе с ледяными заторами на реках администрациям Архангельской и Вологодской областей.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что два самолета Су-34 разбомбили ледовые заторы на Кобылинских перекатов на Северной Двине в Архангельской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ледовый затор на Северной Двине вызвал масштабный паводок. В зоне подтопления оказались населенные пункты Вологодской и Архангельской областей. Эксперты считают, что нынешний паводок — самый крупный за последние 20 лет.

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