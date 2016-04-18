Килис, Турция, 18 апреля, 2016, 19:39 — ИА Регнум. По данным турецких властей, в результате пущенной со стороны Сирии ракеты в южно-турецком городе погибли четыре сирийца, трое из них — дети, передает Daily Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Проблема

Мэрия города Килис сообщает также об одном турецком и пяти сирийских раненых.

Государственное агентство «Анадолу» ранее заявило, что один из пострадавших являлся 40-летним сирийским пастухом, который умер от снаряда, взорвавшегося возле средней школы в Килисе.

Демографический состав турецкого города на границе с Сирией изменился после того, как 2,7 миллиона беженцев перешли на территорию Турции. В Килисе теперь сирийцы составляют большинство населения.