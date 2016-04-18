Кишинёв, 18 апреля, 2016, 19:32 — ИА Регнум. Башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах выразила желание войти в состав молдавской делегации в рамках переговорного процесса с Приднестровьем для отстаивания интересов «единой и неделимой Молдавии». Как заявила Влах в интервью кишиневскому изданию Unimedia, с Тирасполем она намерена «обсуждать, как жить дальше в единой стране».

Джованни Доменико Тьеполо. Шествие троянского коня в Трою. 1773

Глава автономии сообщила, что всегда считала Гагаузию «хорошим примером» для Приднестровья, и призывала молдавские власти это использовать. «Я готова включиться, работать и показать Приднестровью, что мы должны быть целостной и неделимой страной», — сказала башкан.

«Нужно создать хорошие условия для автономии, показать, что Гагаузия может свои полномочия реализовывать, что закон об особом правовом статусе будет работать. Приднестровцы увидят, что Гагаузия развивается, и власть страны уделяет особое внимание автономии, выражает готовность идти на определённые уступки и будет инвестировать ресурсы в развитие региона Гагаузия», — заявила Влах. В этом случае, по ее словам, с приднестровцами «тоже будет проще найти вариант решения проблемы, реинтеграции страны».

В пресс-службе Министерства иностранных дел ПМР заявили, что «с удивлением ознакомились с опубликованными в молдавских СМИ невзвешенными высказываниями члена правительства РМ Ирины Влах относительно продолжающегося переговорного процесса между Республикой Молдова и Приднестровьем». «Подчеркиваем, что Постоянное совещание по политическим вопросам в рамках переговорного процесса по приднестровскому урегулированию имеет исторически сложившуюся на основе баланса интересов и приемлемую для всех официальных участников международного формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье — стороны конфликта, Россия, Украина — страны-гаранты, ОБСЕ — посредник, Евросоюз и США — наблюдатели — прим. ИА REGNUM) конфигурацию. В этом смысле сложно всерьез рассматривать какие-либо субъективные пожелания относительно внедрения в формат каких-либо инородных элементов», — отметили в ведомстве.

Там обратили внимание на то, что «формат «5+2», вопреки искаженному представлению молдавского чиновника, не занимается вопросами «реинтеграции Республики Молдова». «В указанном контексте полагаем, мягко говоря, комичным и весьма оторванным от реальности тезис об использовании некоего малоизвестного «успешного гагаузского опыта». Более того, подобного рода заявления молдавских должностных лиц представляются парадоксальными на фоне расширения миграции из Гагаузии в Приднестровье, прежде всего, в целях трудоустройства, а также получения качественного образования на русском языке», — подчеркнули в МИД ПМР.

Заявление Ирины Влах раскритиковали и в Народном собрании Гагаузии. Депутат гагаузского парламента Сергей Чимпоеш заявил в интервью изданию Gagauz Media, что подобного рода заявления не находятся в компетенции башкана и могут иметь негативные последствия в будущем. «Глава Гагаузии возглавляет Исполнительный комитет. Она должна осуществлять свою деятельность согласно наделённым полномочиям. К компетенциям главы Гагаузии относится осуществление деятельности органа управления местной власти. Вопросы внутренней и внешней политики Республики Молдова, касающиеся Гагаузия, — это компетенции исключительно Народного собрания, но не главы автономии», — сказал Чимпоеш.

«То предположение, что Гагаузия может стать примером, вызывает горький смех, — продолжил депутат. — Каким примером может быть наш регион, если на протяжении существования автономии правительство лишь изымало её полномочия. Эту проблему Народное собрание поднимает на уровне рабочих групп с парламентом Республики Молдова, привлекая европейские дипломатические миссии и посредников ОБСЕ, чтобы молдавские власти считались с особым правовым статусом автономии».

«Даже если предположить, что закон заработал, то на начальном этапе мы не будем ни для кого привлекательными», — добавил он, заметив, что на капитальные вложения в Гагаузии выделяются «смешные суммы». «В Гагаузии кругом разбитые дорогие, нищета, тысячи пустующих домов — это очень серьёзные проблемы. Как раз это является компетенцией главы автономии», — считает гагаузский депутат.

«Подобного рода необдуманные заявления могут иметь негативные и далеко идущие последствия. Не стоит забывать, что на протяжении многих лет у нас сложились хорошие отношения с Приднестровьем. Многие выходцы из Гагаузии проживают и работают именно там, много молодежи учится в Приднестровье. Подобного рода заявления могут коснуться и жителей автономии, что недопустимо. С осени 2012 года в повестке дня Народного собрания ни разу не стоял вопрос о приднестровском урегулировании. Заявления башкана Гагаузии о том, что она готова подключиться и работать, не должны рассматриваться как официальная позиция автономии», — подвел итог Сергей Чимпоеш.

ИА REGNUM отмечает, что это первый раз, когда руководитель Гагаузии изъявляет желание выступить в переговорах по молдавско-приднестровскому урегулированию на стороне Кишинева (и на его позициях, включая «предоставление» Приднестровью статуса «автономии» по аналогии с гагаузской) и соответственно против ПМР и ее интересов.

Ранее тема участия Гагаузии в процессе переговоров Молдавии и ПМР если и поднималась, то в контексте гипотетического создания трехсубъектной федерации в составе Молдавии, Гагаузии и ПМР (соответственно, в целях повышения статуса Гагаузии, а не рекламирования бутафорской гагаузской «автономии» в качестве «хорошего примера» для ПМР). В этом смысле обсуждался вариант подключения Гагаузии на определенном этапе к переговорам не на стороне и в составе делегации Молдавии, а в качестве отдельного и самостоятельного субъекта возможной будущей федерации.

В то же время в Тирасполе даже к такой форме «гагаузского участия» всегда относились критически, как и к любым параллелям между ПМР и Гагаузией. «Федеративный» же проект урегулирования конфликта на Днестре был похоронен в 2003 году, когда тогдашний президент Молдавии Владимир Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание «Меморандума Козака».

Позже, 22 июля 2005 года парламент Молдавии принял закон «Об основных положениях особого правового статуса Приднестровья», который в одностороннем порядке «наделяет» Приднестровье статусом автономии по аналогии с Гагаузией. А 17 сентября 2006 года в Приднестровье состоялся референдум, на котором более 97% участников проголосовали против объединения с Молдавией и за независимость и последующее свободное присоединение к России.

Отметим, что башкан Гагаузии Ирина Влах, теперь пробующая себя в качестве агитатора «единой и неделимой Молдавии» в ПМР, была избрана на свой пост при активной поддержке Кремля и его молдавских «надежных партнеров» — Партии социалистов.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».