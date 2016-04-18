Москва, 18 апреля, 2016, 19:31 — ИА Регнум. Так в выложенной хакерами на сайт «Парнас» переписке изложены факты передачи Алексею Навальному «заданий» и денег от главы Hermitage Capital.

Day Donaldson Алексей Навальный

Например, в архивах смс (imessage) у Натальи Пелевиной есть переписка с Михаилом Касьяновым, который назван «Мишей». В ней говорится, что глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер напрямую работает с Навальным, передает ему «темники» (задания) через соратников и требует от Навального «активности». Кстати, свела Навального и Браудера тоже одна из оппозиционерок.

«Билл опять Леше через меня задание передал Леше. Не жирно ему одному все это? Скажу отказался», — пишет Пелевина Касьянову.

«Ранее, в 2015 году, в отношении Пелевиной было возбуждено уголовное дело по статье 212.1 УК РФ за финансирование массовых беспорядков во время митинга 6 мая на Болотной площади», — напоминает Life.

Напомним, как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле была обнародована переписка Алексея Навального с Уильямом Браудером. Материалы о тайных связях так называемых российских «оппозиционеров» с Британией и Америкой, существование которых так громко отрицает Алексей Навальный, до вооруженного переворота на Украине оставались секретными.

Сервера с информацией о секретной переписке Алексея Навального со своими западными кураторами были обнаружены бывшим главой Службы безопасности Бориса Березовского Сергеем Соколовым. Файлы содержали донесения агентов ЦРУ и MI6, секретной службы разведки Британии.