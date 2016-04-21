Москва, 21 апреля, 2016, 12:19 — ИА Регнум. На российские киноэкраны вышел «Экипаж» — фильм-катастрофа режиссёра Николая Лебедева, навеянный ностальгией по одноимённой советской картине Александра Митты. Российская премьера состоялась сегодня, 21 апреля. Картина вскоре появится в мировом прокате, права на показ приобрела «Paramount Pictures».

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Лицом к лицу

В центре сюжета фильма — талантливый летчик Гущин (Данила Козловский), не признающий авторитетов и живущий по личному кодексу чести. Во время полёта в Юго-Восточную Азию экипаж Ту-204 получает сообщение о начавшемся землетрясении на одном из островов и принимает решение отправиться в эпицентр катастрофы. Молодому пилоту предстоит совершить подвиг и спасти сотни жизней.

«Экипаж» Александра Митты — с детства любимый фильм режиссера Николая Лебедева. Ещё будучи школьником будущий режиссёр писал сценарии в духе «Экипажа» и делал раскадровки.

Реальная идея проекта родилась в 2012 году, создателей поддержал Александр Митта. Однако, ремейком знаменитой советской картины новый фильм не стал. По словам режиссёра Николая Лебедева, когда перед работой над сценарием он пересматривал «Экипаж» 1979 года, то убедился, что снимать ремейк не только не нужно, но и просто невозможно — слишком изменились реалии жизни. В фильме нет прямого заимствования. Полностью новый сценарий был разработан Николаем Куликовым, одним из авторов «Легенды №17».

Название «Экипаж» было куплено у Мосфильма. Согласно убеждению съёмочной группы, именно оно подходило фильму лучше всего, вызывая соответствующие ассоциации и привлекая аудиторию, которая смотрела советский «Экипаж».

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия На трапе

Съемочный процесс стартовал в середине сентября 2014 года и продолжался до февраля 2015-го. Масштабная подготовка к фильму началась намного раньше. Исполнителям главных ролей предстояло пройти обучение на авиатренажерах и прослушать курс консультаций пилотов «Аэрофлота».

76 съемочных дней группа провела в Москве, Подмосковье и Крыму. На полуострове снимали сейсмоопасный остров-вулкан, который по сюжету находится в районе северных Алеутских островов.

Самыми сложными оказались сцены землетрясения в аэропорту. Для воссоздания катастрофы в подмосковном городе Жуковском была построена огромная декорация аэропорта, ангары и здания, были пригнаны действующие и списанные самолеты, работала большая массовка. В картине были задействованы реальные ТУ-154 и АН-12, сгоравшие очень быстро, и два металлических макета фантазийных самолетов, которые, в отличие от предыдущих, можно было неоднократно поджигать и тушить. Сцены снимали по ночам, с 7 вечера до 7 утра, в течение несколько недель.

Цитата из к/ф «Экипаж». реж. Николай Лебедев. 2016. Россия Спасение

Главные роли в фильме сыграли Данила Козловский («Легенда №17», «Хардкор»), Владимир Машков («Вор», «Делай — раз!»), Катерина Шпица («Метро»), Елена Яковлева («Я остаюсь») и литовская актриса Агне Грудите.

Режиссёр Николай Лебедев и актёр Данила Козловский уже однажды составили успешный дуэт, работая в 2012 году над фильмом «Легенда №17». Приступая к новому совместному проекту, было решено не пытаться повторить опыт «Легенды», а выработать новые пути взаимодействия.

«Экипаж» стал вторым российским фильмом после «Сталинграда» Фёдора Бондарчука, который выходит в прокат в формате IMAX.