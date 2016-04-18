Женева, Швейцария, 18 апреля, 2016, 19:21 — ИА Регнум. Лидер сирийской оппозиционной делегации Рияд Хиджаб считает «неприемлемым» продолжение мирных переговоров в Женеве, передает The New York Times. Он обвиняет правительство президента Башара Асада в нарушении режима прекращения огня, о котором стороны договорились в конце февраля.

Taras Kalapun До войны. Латакия

В серии постов, опубликованных главой Высшего комитета по переговорам (ВКП) в соцсети Twitter, Хиджаб пишет, что сирийское правительство и его союзники использовали переговоры как «предлог» для ведения военных операций. ВКП критикует Дамаск за осаду мирных населенных пунктов, контролируемых боевиками.

До недавнего времени достигнутый при посредничестве России и США мир соблюдался обеими сторонами. Однако на севере Сирии бои снова возобновились. В ответ на наступление сирийской армии в Алеппо, «оппозиционеры» проводят атаки в провинции Латакия.