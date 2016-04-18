Тбилиси, 18 апреля, 2016, 19:20 — ИА Регнум. Информацией о том, что Евросоюз может выдвинуть Грузии новые условия для введения безвизового режима, в министерстве иностранных дел Грузии не владеют. Об этом в эфире телекомпании «Маэстро» сообщил заместитель министра иностранных дел Гиги Гигиадзе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Астроном

По его словам, никакой официальной информации о новых условиях Евросоюза в Тбилиси не получали и не представляют, как может произойти задержка этого процесса.

«Все требования, предусмотренные планом визовой либерализации, Грузия выполнила, и сейчас черед за Европарламентом и Советом Евросоюза», — пояснил Гигиадзе и выразил надежду, что процесс либерализации визового режима успешно завершится через несколько месяцев.

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По его же информации, 21 апреля запланировано заседание Комитета Европарламента по вопросам гражданских свобод, правосудия и внутренних дел, на котором будет рассматриваться вопрос визовой либерализации для граждан Грузии. А 11 мая состоится обсуждение вопроса в Европейском совете.

«Надеемся, что оба процесса — в Европейском парламенте и Совете Евросоюза будут проходить последовательно и завершатся в ближайшем будущем», — подчеркнул замминистра.

О возможных проблемах с либерализацией визового режима между ЕС и рядом стран со ссылкой на собственные источники сообщило немецкое издание Welt am Sonntag. По информации издания, ЕС собирается заключить с Турцией особое соглашение о либерализации визового режима, в которое будет внесен пункт, предусматривающий отсрочку безвизового режима в случае, если Турция не будет выполнять договор по мигрантам. Издание также сообщает, что аналогичные условия будут выдвинуты Грузии, Украине и Косово. Инициаторами такой формы соглашения выступили Германия и Франция.