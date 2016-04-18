Цхинвал, 18 апреля, 2016, 19:18 — ИА Регнум. Цены на бензин и дизельное топливо в Южной Осетии снизятся с 20 апреля. На госзаправках топливо будет стоить на рубль меньше, чем у частников, сообщил глава минэкономразвития республики Вильям Дзагоев.

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Стоимость бензина марки АИ-92 будет составлять 32 рубля, а дизельного топлива — 30 рублей. В отдаленных от центра Ленингорском районе и городе Квайса цены будут еще ниже — 30 руб 50 коп и 29 руб 50 коп соответственно.

«В результате переговоров с нашими российскими партнерами, в частности компанией «Роснефть», мы пришли к решению, что с 20 апреля цены на основные виды топлива снижаются на один рубль», — сказал министр.

При этом он призвал учесть, что указанные цены не будет постоянными и могут меняться в зависимости от колебания цен в мире и в России, в частности.