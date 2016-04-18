Тбилиси, 18 апреля, 2016, 19:13 — ИА Регнум. Преподаватели Грузинского технического университета требуют отставки ректора Арчила Прангишвили и академического совета вуза, а также реформы системы высшего образования с целью повышения качества обучения.

Николай Ярошенко. Студент

Акцию голодовки с этим требованием группа преподавателей проводит уже седьмой день. 18 апреля с голодающими педагогами встретился парламентский секретарь правительства Грузии Шалва Тадумадзе.

По информации пресс-службы правительства Грузии, Тадумадзе выслушал требования лекторов и предложил им подключиться к работе специальной группы по реформе системы образования. Но участники акции протеста от этого предложения отказались и заявили, что голодовку прекратят только в случае отставки ректора Прангишвили.

Шалва Тадумадзе пообещал лекторам передать их требования премьер-министру Грузии Георгию Квирикашвили.

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Напомним, что ранее акции с требованием отставки ректора проводили студенты Тбилисского государственного университета. Они своей цели добились, и ректор Владимир Папава ушел в отставку. Но группа студентов продолжила акции с требованием роспуска ныне действующих студенческого самоуправления и академического совета вуза. 17 апреля с участниками акции протеста встретился премьер-министр, который выслушал их требования и пообещал ускорить реформу системы образования. Премьер призвал студентов прекратить акцию протеста. Спустя несколько часов студенты разошлись и открыли заблокированные двери 6-го корпуса ТГУ.