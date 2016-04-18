Москва, 18 апреля, 2016, 19:12 — ИА Регнум. Генеральный директор ОАО «ФосАгро», член Правления Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Гурьев принял участие во встрече деловых кругов России с Министром иностранных дел Аргентины Сусаной Малькорра.

ИА REGNUM Встреча

Во встрече, которая прошла при поддержке Торгово-Промышленной Палаты РФ 12 апреля с.г., также приняли участие представители российского бизнеса, заинтересованного в сотрудничестве с Аргентинской Республикой.

Открывая встречу, вице-президент ТПП РФ Георгий Петров отметил, что Аргентину и Россию связывает 130-летняя торгово-экономическая дружба и стремление обеих сторон развивать ее.

«Мы начинаем работу нового правительства. Естественно, перед нами много сложных задач, впереди большая, серьезная работа, но мы убеждены, что преодоление трудностей возможно, будем над этим работать. Главными факторами в этой деятельности для нас является открытость страны и интеграция в мире, мы приехали, чтобы подтвердить эту политику нашего правительства и сказать, что мы открыты для диалога и готовы продолжать сотрудничество с Российской Федерацией», — заявила Сусана Малькорра.

«Для содействия увеличению торгового оборота между Россией и Аргентиной путем развития экономических отношений и улучшения прямых контактов между отраслевыми объединениями двух стран, в октябре прошлого года, по инициативе РСПП и Аргентинского промышленного союза, был создан Российско-аргентинский бизнес-диалог. В настоящее время достигнута договоренность о персональном составе бизнес-диалога и перечне входящих в него ассоциаций и отраслевых объединений России и Аргентины, а также о проведении первого заседания бизнес-диалога перед Петербургским международным экономическим форумом», отметил Андрей Гурьев, избранный сопредседателем бизнес-диалога с российской стороны.

Одной из важных статей товарооборота между двумя странами являются агропромышленная продукция и минеральные удобрения, необходимые для повышения эффективности ее производства. Для российской отрасли минеральных удобрений Латинская Америка, и в частности, Аргентина, вслед за внутренним рынком, является одним из приоритетных рынков. В своем выступлении Андрей Гурьев отметил наличие ограничительной пошлины на импорт высококачественных минеральных DAP-удобрений российского производства и выразил надежду, что правительство Аргентины решит эту проблему.

В ответ Сусана Малькорра подчеркнула, что Аргентина намерена реализовать комплекс мер, направленных на увеличение производства агропромышленной продукции.