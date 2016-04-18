Москва, 18 апреля, 2016, 19:07 — ИА Регнум. Российский рубль компенсировать утреннее падение к доллару США и евро. Об этом сегодня, 18 апреля, свидетельствую данные торгов на Московской межбанковской валютной бирже (ММВБ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль отыграл утреннее падение

Напомним, сегодня утром после информации о том, что переговоры в Дохе о заморозке уровня добычи нефти провалились, курс рубля пошел вниз. Доллар США поднимался до 68,8 рубля, а евро — до 77,74 рубля.

Но уже к вечеру рубль отыграл позиции. К 19:00 доллар США стоит 66,37 рубля, евро — 75,15 рубля.

Мировые цены на нефть, также опустившиеся на плохих новостях из Дохи, снова подросли. За баррель Brent дают $43.